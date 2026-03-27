A Brindisi si svolgeranno le fasi regionali di ginnastica ritmica e artistica organizzate dal Centro Sportivo Italiano. L'evento prevede la partecipazione di numerosi atleti e atlete che si confronteranno in diverse discipline, mettendo in mostra le loro capacità tecniche ed estetiche. La manifestazione si svolge nel capoluogo adriatico e rappresenta un momento importante per la scena sportiva locale.

BRINDISI – La grande ginnastica targata Csi sbarca nel capoluogo adriatico. Brindisi si conferma protagonista della scena sportiva con un doppio, prestigioso appuntamento organizzato dal Centro Sportivo Italiano (Csi), che vedrà centinaia di atleti ed atlete sfidarsi tra eleganza, tecnica e agonismo. Il weekend del 28 e 29 marzo 2026 sarà dedicato alla disciplina dei piccoli attrezzi. Il Pala Pentassuglia (Strada Masseriola) farà da cornice alla Fase Regionale del 20° Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica. Un evento cruciale che vedrà 400 ginnaste del territorio pugliese contendersi il pass per le fasi nazionali, dando prova di coordinazione e armonia con nastro, palla, cerchio, clavette e fune. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Fasi regionali di ginnastica ritmica e artistica Csi: doppio appuntamento

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