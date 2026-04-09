Cesenatico ' capitale' della ginnastica acrobatica | record di presenze per l’International Championship Fisac

A Cesenatico si è appena concluso l’International Championship Fisac, evento che ha registrato un numero record di partecipanti provenienti da diversi paesi. La competizione si è svolta durante il periodo pasquale e ha attirato atleti e appassionati di ginnastica acrobatica, trasformando la località in un punto di riferimento per questa disciplina. L’evento ha coinvolto numerose squadre e ha previsto diverse esibizioni e gare, confermando la città come una delle mete più importanti nel panorama della ginnastica acrobatica internazionale.

La Pasqua ha portato a Cesenatico uno dei momenti più significativi della stagione per la ginnastica acrobatica internazionale. Il Villaggio Accademia ha infatti accolto oltre 1.500 persone in occasione dell’undicesima edizione dell’Acrobatic International Championship Fisac, manifestazione che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Ginnastica acrobatica. Cesenatico capitaleCesenatico si conferma la capitale della ginnastica acrobatica, che nel weekend pasquale torna con un profilo internazionale molto alto. Cesenatico capitale della lotta: inaugurata la stagione azzurra all’Accademia AcrobaticaAll’Accademia Acrobatica si è svolto il primo grande appuntamento dell’anno per la lotta olimpica italiana: il Memorial Antonio Pasi, seguito dal... Temi più discussi: Ginnastica acrobatica. Cesenatico capitale; Cesenatico torna al centro della ginnastica acrobatica internazionale; Cesenatico capitale della ginnastica acrobatica: record di presenze per l’International Championship Fisac; Ginnastica acrobatica Cesenatico capitale. Cesenatico 'capitale' della ginnastica acrobatica: record di presenze per l’International Championship FisacPiù di 1.500 persone, 34 club e 12 nazioni protagonisti al Villaggio Accademia di Cesenatico per l’undicesima edizione dell'evento sportivo ... cesenatoday.it Ginnastica acrobatica, Cesenatico capitaleCesenatico si conferma la capitale della ginnastica acrobatica, che nel weekend pasquale torna con un profilo internazionale molto alto. msn.com CI SIAMO QUASI: IL MONDO ATTERRA A CESENATICO! Il countdown sta per scadere e l’adrenalina è alle stelle! Le delegazioni internazionali stanno arrivando proprio in queste ore e la macchina organizzativa FISAC lavora a pieno ritmo per dare vi - facebook.com facebook