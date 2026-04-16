Césa Street Art Festival parte la selezione degli artisti per la seconda edizione

È stata annunciata la chiusura del bando di selezione per partecipare alla seconda edizione del Césa Street Art Festival. La manifestazione, dedicata all’arte urbana, prosegue con il suo programma di ampliamento e coinvolgimento di artisti provenienti da diverse zone. La selezione si è conclusa di recente, e ora si attende di conoscere i nomi degli artisti che prenderanno parte alla manifestazione.

Il Césa Street Art Festival prosegue il suo percorso di crescita e annuncia la chiusura ufficiale del bando di selezione per gli artisti della seconda edizione. Lo staff è attualmente al lavoro per scegliere gli otto artisti che realizzeranno le loro opere all’interno del Parco della Legalità.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Sanremo, la street art omaggia i conduttori: il festival diffusoPer le strade di Sanremo è comparso un murales che ritrae i co-conduttori del festival, a pochi passi dalla statua di Mike Bongiorno La città di... La primavera arriva a suon di "Beat Fest": musica, street food e mercatini al centro della seconda edizioneLa musica fa da padrona con spazi allestiti lungo viale Vespucci e due palcoscenici principali fra il Caffè Pascucci e l'hotel Villa Rosa Riviera. Contenuti e approfondimenti Cesa, chiusa la selezione per la seconda edizione della rassegna Césa Street Art FestivalScopri tutti i dettagli riguardo Cesa, chiusa la selezione per la seconda edizione della rassegna Césa Street Art Festival . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Cesa, lo Street Art Festival cresce: chiuso il bando per la seconda edizioneCesa (Caserta) - Prosegue il percorso di crescita del Césa Street Art Festival, che annuncia la chiusura ufficiale del bando di selezione per gli artisti ... pupia.tv