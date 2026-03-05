Un nuovo episodio coinvolge Baby Gang, il trapper di 24 anni di origine marocchina con residenza a Calolziocorte, condannato a due anni di reclusione per aver portato una pistola in un hotel. Dopo le vicende giudiziarie e le controversie pubbliche, l’artista afferma di voler cambiare e di dedicarsi esclusivamente alla musica. La vicenda si aggiunge alle numerose questioni che hanno coinvolto il rapper negli ultimi tempi.

"Adesso basta, solo musica". Promette di cambiare Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, il controverso trapper di 24 anni di origine marocchina con casa a Calolziocorte, protagonista non solo del panorama musicale italiano, ma anche della cronaca nera e giudiziaria. Lo promette dopo l’ennesimo verdetto di colpevolezza a suo carico. Ieri il cantante col maggior numero di ascoltatori mensili su Spotify è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, con rito abbreviato, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. L’11 settembre scorso era stato di nuovo arrestato dopo che i carabinieri, nell’ambito di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Baby Gang, un’altra condanna. Due anni per la pistola in hotel: "Adesso basta, solo musica"

Leggi anche: «Adesso basta, solo musica», intanto Baby Gang si prende un’altra condanna: la strana pistola in hotel e la scusa raccontata ai carabinieri

Tiene una pistola con matricola abrasa in hotel, nuova condanna per Baby Gang: “Adesso basta, solo musica”Il trapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, è stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi per ricettazione e detenzione di una pistola...

Niko Pandetta - Nato Colpevole (Prod. TempoXso & Janax)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Baby Gang.

Temi più discussi: Adesso basta, solo musica, intanto Baby Gang si prende un'altra condanna: la strana pistola in hotel e la scusa raccontata ai carabinieri; In albergo con la pistola, altra condanna per Baby Gang; Anziano deriso e perseguitato, branco di minorenni torna a seminare il panico in centro: il video choc - FoggiaToday; In hotel a Milano con la pistola, Baby Gang condannato a quasi tre anni: Adesso basta, solo musica.

Baby Gang, un’altra condanna. Due anni per la pistola in hotel: Adesso basta, solo musicaAdesso basta, solo musica. Promette di cambiare Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, il controverso trapper di 24 anni di origine marocchina con casa a Calolziocorte, protagonista non solo del ... ilgiorno.it

In albergo con la pistola, altra condanna per Baby GangArriva un'altra condanna per il trapper Baby Gang, 24 anni, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, ormai da tempo protagonista delle cronache giudiziarie, ma anche salito ai vertici delle classifiche di stream ... ansa.it

Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi per la pistola clandestina Il gup di Milano infligge la pena al trapper lecchese: l’arma trovata in hotel dopo un concerto. «Adesso basta, solo musica», dice in aula. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Circo - facebook.com facebook

«Adesso basta, solo musica», intanto Baby Gang si prende un'altra condanna: la strana pistola in hotel e la scusa raccontata ai carabinieri x.com