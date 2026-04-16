Cervaro morte dopo la dialisi | medico sotto inchiesta per omicidio colposo

Un medico è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di un uomo di 72 anni avvenuta il 21 marzo a Cervaro, in provincia di Frosinone. L’uomo aveva appena terminato una seduta di dialisi e stava tornando a casa quando ha accusato un malore improvviso. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario che coinvolge l’attività clinica svolta dal medico.

C’è un medico sotto inchiesta per omicidio colposo nell’ambito della vicenda del 72enne di Cervaro (Frosinone) morto nella serata del 21 marzo dopo un improvviso malore mentre rientrava a casa al termine di una seduta di dialisi.La Procura di Cassino ha formalizzato l’ipotesi di reato a carico.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Omicidio colposo contestato a medico di Capua per la morte del 14enne Carmine PuccinelliLo Studio Associati Maior: “Ora verità e responsabilità davanti a un Tribunale” Lo Studio Associati Maior, con gli avvocati Michele Francesco... Ospedale Monaldi, sanitari sotto inchiesta. Sequestrati i cellulari. I pm: “Omicidio colposo”Napoli, 22 febbario 2026 – Con la morte del piccolo Domenico Caliendo, l’inchiesta aperta dalla Procura di Napoli compie un salto sul piano penale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cervaro, morte dopo la dialisi: medico sotto inchiesta per omicidio colposo; Tragedia al campo sportivo di Cervaro: fissata l'udienza preliminare; Cade da un ponteggio e muore: sindaco e tecnici rischiano il processo; Cervaro, cade da un ponteggio e muore: chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone. Cervaro, cade da un ponteggio e muore: chiesto il rinvio a giudizio per quattro personeMassimo Guglielmo è morto sul lavoro cadendo da un’impalcatura nel campo sportivo di Cervaro. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone. Leggi le notizie prima degli altri. Porta ... fanpage.it Maltempo nel Foggiano, campagne allagate dopo l'esondazione del CervaroAnche oggi allerta rossa nella zona del Basso Fortore ... msn.com Il 72enne di Cervaro era deceduto in auto durante il rientro a casa. La Procura di Cassino ha formalizzato l’ipotesi di reato a carico del sanitario - facebook.com facebook Case allagate dalla piena del Cervaro, 'abbiamo 60 centimetri di fango'. I residenti di Borgo Incoronata nel foggiano, 'mobili e materassi da buttare' #ANSA x.com