Omicidio colposo contestato a medico di Capua per la morte del 14enne Carmine Puccinelli

Un medico di Capua è stato accusato di omicidio colposo in relazione alla morte di un ragazzo di 14 anni, Carmine Puccinelli. La procura ha aperto un procedimento giudiziario e la posizione del medico è al centro dell’indagine. Lo Studio Associati Maior ha dichiarato di attendere chiarimenti e di voler fare luce sulla vicenda davanti a un tribunale.

Lo Studio Associati Maior, con gli avvocati Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo, rende noto che sono state concluse le indagini a carico del medico Di Costanzo Mauro della clinica Villa Fiorita di Capua per la morte del giovane Carmine Puccinelli, il ragazzo di 14 anni deceduto nel dicembre 2023 a seguito di un tumore al ginocchio che, secondo l'accusa, venne inizialmente scambiato per un semplice ematoma. La Procura contesta il reato di omicidio colposo, ritenendo che l'errore diagnostico abbia determinato un ritardo decisivo nell'individuazione della patologia oncologica e nell'avvio delle cure necessarie, compromettendo in modo irreversibile le possibilità terapeutiche del giovane paziente.