Ospedale Monaldi sanitari sotto inchiesta Sequestrati i cellulari I pm | Omicidio colposo

L’ospedale Monaldi ha sequestrato i telefoni dei medici coinvolti dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, causata da un presunto errore medico. Le autorità indagano per omicidio colposo, sospettando che eventuali negligenze abbiano contribuito alla tragedia. I familiari del bambino chiedono spiegazioni e giustizia. La vicenda evidenzia le criticità nel reparto pediatrico e solleva interrogativi sulla gestione delle emergenze. Restano in attesa di ulteriori sviluppi e risposte ufficiali.

Napoli, 22 febbario 2026 – Con la morte del piccolo Domenico Caliendo, l’inchiesta aperta dalla Procura di Napoli compie un salto sul piano penale. I sei, tra medici e infermieri, attualmente iscritti nel registro degli indagati — a breve se ne potrebbero aggiungere altri — dovranno ora rispondere del reato di omicidio colposo, ben più grave delle lesioni colpose gravissime inizialmente ipotizzate. La contestazione verrà formalmente riformulata in occasione dell’ autopsia, con la contestuale notifica degli avvisi agli indagati. Intanto ai sei è stato disposto, dall’aggiunto Antonio Ricci e dal sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, il sequestro dei cellulari e dei supporti informatici mentre il sequestro della salma del piccolo è stato completato ieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Bimbo con cuore "bruciato", sequestrati cellulari dei 6 medici indagati, legale della famiglia: "Si proceda per omicidio colposo"Un bambino con il cuore danneggiato ha portato all’ispezione dei cellulari di sei medici coinvolti nel caso.

Garlasco, no della Cassazione all'inchiesta su Venditti e il padre di Sempio: pc e cellulari dell'ex pm non verranno sequestratiLa Cassazione ha respinto il ricorso della procura di Brescia, confermando il no al sequestro di PC e cellulari di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, nell’ambito dell’inchiesta sul caso Garlasco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ospedale Monaldi, sanitari sotto inchiesta. Sequestrati i cellulari. I pm: Omicidio colposo; Monaldi, sei indagati per il trapianto di cuore al piccolo Tommaso: medici e sanitari sotto inchiesta; Domenico morto, l'inchiesta: avvisi di garanzia ai sei sanitari indagati, sequestrati i cellulari; Monaldi, sei indagati per il trapianto di cuore al piccolo Tommaso: medici e sanitari sotto inchiesta.

Sanitari del Monaldi sotto choc per la morte di DomenicoMorte di Domenico al Monaldi di Napoli, sanitari sotto choc e richiesta di supporto psicologico nel reparto pediatrico. stylo24.it

Domenico, il Monaldi è sotto shock: Ma la tragedia non può compromettere tuttoOra è un angioletto, non dovremo mai dimenticarlo - dice la mamma in lacrime-creeremo una fondazione a lui intitolata ... napoli.repubblica.it

"È morto tra le lacrime dei genitori, dei padrini di battesimo e dei medici che gli erano accanto. È stato un momento molto duro». Padre Alfredo Tortorella, cappellano dell'ospedale Monaldi di Napoli, ha accompagnato la famiglia del piccolo fino all'ultimo respir - facebook.com facebook

E’ il 22 dicembre quando all’ospedale Monaldi arriva la comunicazione: c’è un cuore pediatrico disponibile a Bolzano. Domenico, 2 anni, affetto da miocardiopatia viene subito convocato. Inizia così la drammatica vicenda del piccolo deceduto oggi. x.com