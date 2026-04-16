Certificazione Unica statali 2026 | la guida ufficiale di NoiPA

È stata resa disponibile la guida ufficiale di NoiPA dedicata alla Certificazione Unica Statali 2026. La pubblicazione fornisce le istruzioni per i dipendenti pubblici riguardo alla documentazione fiscale da presentare. La guida spiega le procedure da seguire e i documenti necessari per la corretta compilazione e consegna della certificazione. La pubblicazione si rivolge a coloro che devono adempiere a questa certificazione per fini fiscali e previdenziali.

Arriva la guida di NoiPA per la Certificazione Unica Statali. I dipendenti pubblici che si apprestano a presentare nei prossimi mesi la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2025 a mezzo dei modelli 730 o Redditi Persone Fisiche (ex Unico) possono verificare la correttezza dei dati fiscali grazie alla Certificazione Unica (CU) rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza attraverso il portale NoiPA. Per meglio comprendere le informazioni indicate in CU e permettere ai dipendenti di scaricarne una copia in PDF, sul portale NoiPA (“ noipa.mef.gov.it “) è disponibile l’apposita guida in linea. Analizziamo la questione in dettaglio. Indice.🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Certificazione Unica statali 2026: la guida ufficiale di NoiPA Notizie correlate Leggi anche: Dichiarazione dei redditi 2026, su NoiPA c’è la Certificazione Unica. Come scaricarla Certificazione Unica 2026 su NoiPA, come scaricarla per la dichiarazione dei redditiÈ ufficialmente disponibile anche su NoiPA la Certificazione Unica 2026, documento indispensabile per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Certificazione Unica 2026 INPS: come ottenerla e cosa fare in caso di errori; Detrazioni spese universitarie non statali nel 730/2026, i nuovi importi; Detrazione spese scolastiche e di istruzione; Modello 730/2026: fino a 1.000 euro di spese scolastiche detraibili, 190 euro per ogni figlio. Ecco le spese che puoi inserire. Certificazione Unica statali 2026: la guida ufficiale di NoiPAArriva la guida di NoiPA per la Certificazione Unica Statali. I dipendenti pubblici che si apprestano a presentare nei prossimi mesi la dichiarazione dei ... leggioggi.it Certificazione Unica 2026: quando esonera dalla dichiarazione dei redditiLa CU 2026 ricevuta entro il 16 marzo e relativa a redditi di lavoro dipendente può esonerare da dichiarazione dei redditi, vediamo in quali casi ... fiscoetasse.com Buongiorno devo annullare certificazione unica inviata erroneamente due volte all'Ade. Come devo procedere Grazie mille - facebook.com facebook Anche l'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, ha messo a disposizione la Certificazione Unica 2026 entro la scadenza del 16 marzo: come scaricare la CU online con tutti i dati relativi alle somme percepite - Certificazione Unica / Pubblico, INPS x.com