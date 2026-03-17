certificazione unica 2026 su noipa come scaricarla per la dichiarazione dei redditi

La Certificazione Unica 2026 è ora accessibile su NoiPA, il portale utilizzato dai dipendenti pubblici per consultare i propri documenti fiscali. Questo documento, necessario per presentare la dichiarazione dei redditi dell’anno fiscale 2025, può essere scaricato facilmente dagli utenti registrati. La disponibilità online permette di ottenere rapidamente la certificazione senza dover ricorrere a modalità alternative.

È ufficialmente disponibile anche su NoiPA la Certificazione Unica 2026, documento indispensabile per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno fiscale 2025. Si può già accedere alla CU direttamente online o tramite app, senza necessità di richieste cartacee o intermediari, fermo restando il fatto che i canali d’accesso garantiti sono molteplici, come specificato dall’Inps. La CU, lo ricordiamo, contiene tutti i dati necessari per compilare correttamente il modello 730 o Redditi. Certificazione Unica 2026 su NoiPA, chi può scaricarla. La CU 2026 è disponibile per tutto il personale amministrato da NoiPA, in particolare: docenti di ruolo e docenti supplenti;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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