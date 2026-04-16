Centro di ricerca al Poggino cantiere da 1,2 milioni di euro pronto a partire | scelta l' azienda

È stato scelto l’appaltatore per la costruzione del nuovo centro di ricerca applicata al Poggino, un progetto del valore di 1,2 milioni di euro. L’area, che sarà intitolata a Piero Angela, sta per passare dalla fase di progettazione digitale all’effettiva realizzazione dei lavori edili. La struttura rappresenta un investimento importante per l’area, con l’obiettivo di sviluppare attività di ricerca e innovazione.

Il centro di ricerca applicata del Poggino, che sarà intitolato alla figura di Piero Angela, inizia la sua fase di trasformazione da rendering a opera in “mattoni”. Dopo i passaggi burocratici necessari, l'amministrazione di Viterbo ha individuato chi si occuperà di dare forma a questo ambizioso.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Prolungamento del Poggino, il progetto deve correre: a rischio finanziamenti per 6 milioni di euroOk del consiglio comunale al collegamento di via dell'Industria con la Cassia nord e agli espropri. Messina, Zafferia: via al cantiere per il centro commerciale da 100 milioni e 1100 posti di lavoro.Il centro commerciale di Zafferia, un progetto ambizioso per la città di Messina, è pronto a ripartire. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: EqualScope: in Statale un nuovo centro di ricerca sulle disuguaglianze sociali; Incarichi istituzionali: Marco Frey confermato come coordinatore del Centro di Ricerca interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima; Centro Nazionale Terapia Genica e RNA: i risultati del PNRR; CREA: nominati i nuovi direttori dei Centri di Ricerca. Viaggio al Centro di biotecnologie e ricerca biomedica di PalermoDiventato famoso perché è da qui che il presidente Monti, il 27 novembre, ha lanciato l’allarme sulla sostenibilità per il Ssn. Il centro è realizzato dalla Fondazione Ri.MED, nata da una partnership ... quotidianosanita.it Curarsi con la ricerca: l’immunologia di Novara diventa centro di alta specializzazione regionaleComprendere a fondo le malattie per trattarle in modo sempre più mirato ed efficace, portando le innovazioni dei laboratori direttamente al letto del malato. È questa la filosofia che ha permesso alla ... lavocedinovara.com Immigrazione, il presidente della Regione Toscana si dice nettamente contrario alla realizzazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) - facebook.com facebook A quanto apprende l’Adnkronos, il Governo accelera per realizzare anche in Toscana un Centro di permanenza per i rimpatri. L’area individuata per la struttura sarebbe in provincia di Massa-Carrara, più precisamente nel Comune di Aulla. Il ministro dell'Inter x.com