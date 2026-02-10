Messina Zafferia | via al cantiere per il centro commerciale da 100 milioni e 1100 posti di lavoro

A Messina, i lavori per il centro commerciale di Zafferia sono ripartiti. Il progetto, da 100 milioni di euro, punta a creare 1100 posti di lavoro. I lavori erano stati interrotti, ora sono di nuovo in corso. La città attende con speranza questa grande opera, che potrebbe cambiare il volto della zona.

Il centro commerciale di Zafferia, un progetto ambizioso per la città di Messina, è pronto a ripartire. Dopo anni di attesa e complesse procedure burocratiche, le ditte incaricate stanno ultimando la preparazione della documentazione necessaria per l’avvio dei lavori, con l’obiettivo di aprire il cantiere entro la settimana. L’iniziativa, che prevede un investimento di 100 milioni di euro, mira a creare oltre 1100 posti di lavoro e a rilanciare l’economia della zona sud della città. L’area destinata alla costruzione del centro commerciale, attualmente sgombra, era stata al centro di un lungo iter amministrativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo quasi vent'anni di attese, il centro commerciale di Zafferia sta per aprire.

È stato finalmente sbloccato il cantiere da 2 milioni di euro presso il centro di ricerca al Poggino, situato lungo la strada Poggino.

