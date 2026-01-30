Prolungamento del Poggino il progetto deve correre | a rischio finanziamenti per 6 milioni di euro

Il consiglio comunale di Viterbo ha dato il via libera al prolungamento dell’asse del Poggino. L’ok è arrivato all’unanimità, e ora il progetto, uno dei più attesi in città, può andare avanti. Ma c’è un problema: il finanziamento di circa 6 milioni di euro rischia di saltare, e con esso la realizzazione dell’opera. La città resta in attesa, mentre si cerca una soluzione per non perdere i fondi.

Ok del consiglio comunale al collegamento di via dell'Industria con la Cassia nord e agli espropri. "Una giornata storica", per maggioranza e opposizione Prolungamento dell'asse del Poggino: il consiglio comunale di Viterbo ha messo un punto fermo su una delle opere più attese degli ultimi decenni, approvando all'unanimità il progetto di fattibilità tecnico-economica. Si tratta di un intervento strutturale che promette di rivoluzionare la viabilità nel quadrante nord della città, creando un triangolo stradale pensato per neutralizzare l'attuale e pericoloso incrocio tra la strada Martana e la Cassia nord e risolvere le code sul tratto.

