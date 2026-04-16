Gli scienziati del Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems hanno sviluppato una tecnica laser che permette di ridurre del 90% l’uso di argento nelle celle solari TOPCon, portando il consumo a circa 1,1 milligrammi per watt di picco. Questa innovazione potrebbe influenzare significativamente i costi di produzione delle celle solari, rendendo più accessibili le fonti di energia rinnovabile. La scoperta si inserisce in un quadro di ricerca orientato a ottimizzare le tecnologie fotovoltaiche.

Gli scienziati del Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE hanno sbloccato una via per abbattere drasticamente l’uso di argento nelle celle solari TOPCon, raggiungendo un consumo di soli 1,1 milligrammi per watt di picco. Grazie a una combinazione di incisione laser UV e galvanostegia, la nuova tecnica riduce il fabbisogno di metallo prezioso del 90% rispetto agli standard attuali, mantenendo invariata l’efficienza energetica dei moduli. La sfida del costo energetico tra prezzi dell’argento e limiti della tecnologia PERC. Il settore fotovoltaico sta vivendo una transizione strutturale: la vecchia tecnologia p-type Passivated Emitter and Rear Cell (PERC), dominante dal 2019, sta cedendo il passo alle celle n-type Tunnel Oxide Passivated Contact (TOPCon).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Celle TOPCon: la tecnica laser abbatte i costi dell’argento del 90%

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