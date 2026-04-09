Una nuova tecnologia italiana nel settore della logistica promette di ridurre le emissioni di anidride carbonica fino al 90 percento. Si tratta di un dispositivo che permette di convertire i motori diesel in sistemi alimentati da biodiesel puro. Questa innovazione, sviluppata nel paese, mira a cambiare il modo in cui vengono gestiti i trasporti pesanti, offrendo una soluzione più sostenibile. La tecnologia è attualmente in fase di implementazione e test sul campo.

Una tecnologia sviluppata in Italia promette di rivoluzionare la logistica pesante grazie a un dispositivo capace di trasformare i motori diesel in sistemi alimentati da biodiesel puro. Il sistema, denominato BiodieselKit, permette di abbattere drasticamente le emissioni nocive nei trasporti stradali. L’innovazione nasce dall’ingegno della startup Refuel Solutions Spa Benefit, che ha progettato una soluzione integrabile su qualsiasi motore diesel esistente. L’obiettivo è standardizzare le proprietà chimico-fisiche del carburante biologico affinché sia compatibile con i mezzi attuali. Secondo quanto spiegato dal fondatore della startup, l’ingegnere Cordisco, il meccanismo agisce sulla qualità del fluido prima che questo entri nel comparto motore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Logistica green: il kit italiano abbatte la CO2 del 90%

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