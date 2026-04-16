cedolino inps online per 3 milioni di pensionati come scaricarlo dal sito

Ad aprile 2026, più di tre milioni di pensionati italiani hanno optato per ricevere il cedolino della pensione tramite posta elettronica, eliminando così la consegna cartacea. Questa scelta permette di consultare il documento comodamente online, senza recarsi agli sportelli o aspettare la consegna fisica. Il procedimento prevede l'accesso al sito dell’Inps, dove si può scaricare il cedolino in modo semplice e immediato.

Ad aprile 2026 oltre 3 milioni di pensionati italiani hanno scelto di ricevere il cedolino della pensione direttamente nella propria casella di posta elettronica. Un balzo in avanti che fotografa un cambiamento epocale nelle abitudini degli over 65. Sempre più anziani, infatti, utilizzano lo smartphone e l’e-mail per gestire la propria vita previdenziale, abbandonando progressivamente la tradizionale busta cartacea. Cos’è il cedolino della pensione e come si legge. Il cedolino mensile è molto più di una semplice notifica di pagamento. Si tratta di uno strumento di trasparenza fiscale che consente a ogni pensionato di sapere esattamente quanto riceve e per quale motivo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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