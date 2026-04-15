inps cedolino via email per oltre 3 milioni di pensionati

A partire da aprile 2026, più di tre milioni di pensionati hanno deciso di ricevere il cedolino pensione tramite email. Questa modalità sostituisce la tradizionale consegna cartacea e riguarda un numero crescente di utenti. La scelta di ricevere il documento in formato digitale si è diffusa negli ultimi mesi, coinvolgendo un'ampia fetta di pensionati italiani. La comunicazione avviene direttamente tramite email, senza l’invio di documenti cartacei.

A aprile 2026, sono più di 3 milioni i pensionati che scelgono di ricevere il cedolino pensione tramite posta elettronica. Lo afferma l' Inps in un comunicato, confermando la crescente fiducia verso gli strumenti digitali e l'efficacia delle strategie adottate per semplificare l'accesso alle informazioni previdenziali. Oltre all'invio via e-mail, si registra un ampio utilizzo del servizio di consultazione online del cedolino, accessibile attraverso il sito istituzionale. Nel corso del 2026, gli accessi mensili al servizio on line "Cedolino della pensione" hanno superato i 2 milioni. Ancora più rilevanti i numeri degli accessi tramite applicazione mobile, che contano una media di 3 milioni di accessi, con picchi oltre i 4 milioni a gennaio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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