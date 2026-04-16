Cecilia Larosa ha pubblicato il videoclip del suo nuovo singolo, Vivi, che anticipa il suo primo album in uscita il 27 maggio. Il brano rappresenta un passo importante nella sua carriera musicale, mentre il video accompagna la presentazione del pezzo. La cantante continua a proporre musica inedita, creando attesa tra i suoi ascoltatori per il progetto completo.

Cecilia Larosa lancia il videoclip del nuovo brano Vivi, un singolo che funge da preludio al suo primo lavoro discografico completo, previsto per il 27 maggio sulle piattaforme digitali. L’opera nasce da una ricerca creativa che intreccia omaggi musicali e una profonda introspezione personale, distanziandosi nettamente dall’uso di tecnologie generative per concentrarsi sulla purezza delle armonie. L’architettura sonora tra omaggio classico e sperimentazione autonoma. Il cuore pulsante della nuova uscita di Cecilia Larosa risiede in un esperimento di composizione che ha l’artista confrontarsi con la struttura musicale di Seven Seconds di Youssou N’Dour.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cecilia Larosa: tra omaggi e purezza, nasce il nuovo singolo Vivi

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