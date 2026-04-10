Musicamanovella | tra indie e anni ’70 nasce il nuovo singolo Montmartre

Il gruppo musicale con radici lucane ha pubblicato il 10 aprile 2026 il nuovo singolo intitolato Montmartre. La canzone rappresenta un cambiamento nel sound della formazione e anticipa la programmazione del loro prossimo tour. Il brano si inserisce tra influenze indie e richiami agli anni ’70, segnando un momento di evoluzione artistica per la band.

I Musicamanovella, formazione musicale con radici lucane, hanno presentato il 10 aprile 2026 il brano intitolato Montmartre, un nuovo lavoro che segna un’evoluzione sonora per il gruppo e introduce la programmazione del loro prossimo tour. La composizione, frutto della scrittura di Spagnoletta, è stata curata dal lavoro produttivo di Spagnoletta e Gruosso, ed è ora accessibile attraverso i canali digitali più diffusi. Un ponte sonoro tra l’indie americano e il ritmo degli anni Settanta. Il nuovo singolo si distingue per una ricerca stilistica che fonde elementi della scena indie statunitense con sonorità pop, arricchite da richiami alla dance degli anni ’70, con un riferimento esplicito a Figli delle stelle, brano iconico di quel decennio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musicamanovella: tra indie e anni ’70 nasce il nuovo singolo Montmartre Lino Petrozzi torna con “Tutt’altra vita”: nuovo singolo tra pop anni ’70/’80 e un amore nato a ViesteLino Petrozzi torna sulle piattaforme digitali e in radio con “Tutt’altra vita”, un singolo che riporta in scena il fascino senza tempo del pop anni... “Anche a vent’anni si muore”, il nuovo singolo di BlancoROMA – Il video spoiler apparso sui suoi canali social ha subito generato interesse: Blanco annuncia l’uscita del nuovo singolo “Anche a vent’anni si...