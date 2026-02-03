Cecilia Larosa torna con il suo nuovo brano, “Duci Amuri Meu”. La cantante sarda mette in musica emozioni vere, usando il dialetto e la sua voce potente. La canzone non è solo musica, ma una richiesta di ascolto e comprensione profonda. La Larosa dimostra ancora una volta di saper raccontare sentimenti con sincerità, coinvolgendo chi ascolta in un viaggio tra melodia e cuore.

Ci sono canzoni che non si limitano a essere ascoltate: chiedono tempo, attenzione, disponibilità emotiva. “Duci Amuri Meu” di Cecilia Larosa è una di queste. Un brano che nasce dall’incontro profondo tra musica e poesia e che sceglie il dialetto calabrese come lingua dell’anima, capace di raccontare l’amore nella sua forma più viscerale, fragile e contraddittoria. Il punto di partenza è stato istintivo: una prima bozza musicale nata in studio, con l’idea chiara di tornare alla lingua d’origine. Il testo, invece, ha richiesto tempo, ricerca, ascolto. Per Cecilia il dialetto è uno spazio di verità: permette di essere più diretti, meno filtrati, più emotivi. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Cecilia Larosa e “Duci Amuri Meu”: quando il mito diventa voce, dialetto e verità emotiva

