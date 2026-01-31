Catherine O’Hara com’è morta la mamma più famosa del cinema Quella telefonata…

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Catherine O’Hara, morta a 71 anni. L’attrice, celebre per i suoi ruoli pieni di ironia e dolcezza, ha lasciato un vuoto grande tra i fan e i colleghi. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando tutti sgomenti. La sua morte è stata annunciata senza molti dettagli, ma la sua figura rimane tra le più amate e ricordate del panorama cinematografico.

Il cinema perde uno dei suoi fari più luminosi. Catherine O’Hara, l’attrice che ha saputo incarnare con un’ironia tagliente e una dolcezza infinita personaggi entrati nel mito collettivo, è scomparsa all’età di 71 anni. La notizia della sua morte, avvenuta venerdì 30 gennaio nella sua residenza di Los Angeles, ha generato un’ondata di commozione che ha travolto Hollywood e i fan di tutto il mondo. A confermare il tragico evento è stato il suo portavoce, spiegando che l’attrice è deceduta a seguito di una “breve malattia che non le ha lasciato scampo”, un male rapido e aggressivo che ha stroncato una carriera ancora nel pieno del suo fulgore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il mondo dello spettacolo si è svegliato con una notizia shock.

È morta Catherine O'Hara, l'attrice diventata famosa per il ruolo della mamma di Kevin in "Mamma ho perso l'aereo".

