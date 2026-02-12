Abbiamo trasformato Dawson in un meme ma in quella scena c'era molto più di un pianto ridicolo
La scena di Dawson è diventata un meme, ma dietro il sorriso forzato c’era molto di più. Quel fermo immagine, ormai iconico, ha cambiato il modo in cui molti vedono quella sequenza. Non era solo una scena divertente, ma rappresentava un momento difficile di crescita per un adolescente che si trasforma in adulto. La sua immagine, distorta e riproposta ovunque, ha cancellato il contesto originale e dato vita a un fenomeno di internet che ancora oggi fa discutere.
Un fermo immagine iconico che ha fatto la storia di internet, distorcendo completamente il senso di una scena che di ridicolo aveva ben poco, in cui un adolescente diventa adulto.🔗 Leggi su Fanpage.it
