È stato raggiunto un accordo per un cessate il fuoco in Libano, che dovrebbe entrare in vigore alle 23 e durare dieci giorni. La notizia rappresenta un passo significativo in una situazione di conflitto che ha coinvolto diverse parti nella regione. Le autorità coinvolte hanno confermato l'intesa, che mira a fermare le operazioni militari e a permettere un periodo di calma nel paese.

Dovrebbe iniziare alle 23 e durare 10 giorni: è uno sviluppo molto importante, anche per le trattative sulla fine della guerra in Medio Oriente Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco di 10 giorni in Libano con un post su Truth, dopo avere parlato con il presidente libanese Joseph Aoun e con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È previsto che inizi alle 23, ora italiana, ed è stato confermato da entrambi i governi. È uno sviluppo importante per la guerra in Medio Oriente: era una delle condizioni poste dal regime iraniano nelle trattative con gli Stati Uniti, che restano assai distanti su altre questioni, a partire dal programma nucleare.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è un accordo per il cessate il fuoco in Libano

IL LIBANO COLPITO DOPO IL CESSATE IL FUOCO

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Una raccolta di contenuti

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