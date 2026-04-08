A pochi minuti dalla scadenza di un ultimatum di Donald Trump, le tensioni tra Stati Uniti e Iran sembrano aver trovato un’intesa per un cessate il fuoco di due settimane. Le parti hanno raggiunto un accordo che potrebbe attenuare le tensioni nella regione, mentre il Libano resta al centro di un’attenzione crescente. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare gli scenari futuri.

A soli sessanta minuti dalla scadenza del catastrofico ultimatum di Donald Trump, il mondo tira un sospiro di sollievo: Washington e Teheran hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di due settimane. Una tregua lampo che allontana, almeno per ora, lo spettro di un conflitto totale, ma che apre già i primi fronti diplomatici sulle reali condizioni dell'intesa. Trump esulta: «Vittoria totale al 100%» Il Presidente americano, in un'intervista rilasciata all'AFP subito dopo l'annuncio, ha usato toni trionfalistici: «È una vittoria totale e completa. Non c'è dubbio». Trump ha evitato di ripetere le minacce di distruzione delle infrastrutture iraniane, mostrandosi invece ottimista sul dossier nucleare: «La questione dell’uranio sarà risolta in modo perfetto». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tregua a un passo dal baratro: accordo Usa e Iran sul cessate il fuoco. Il giallo sul Libano, le posizioni in campo e i possibili scenari

Accordo Iran-USA sul cessate il fuoco: chi esulta e le condizioni per Hormuz, i mercati reagiscono subitoCessate il fuoco Iran-USA: cosa prevede davvero l’accordo? Una tregua fragile, ma decisiva.

Usa-Iran, corsa contro il tempo per un accordo sul nucleare: gli scenariIn attesa di capire se arriveranno risultati tangibili dal nuovo round di colloqui con Teheran previsti giovedì 26 febbraio a Ginevra, Donald Trump...

Temi più discussi: Da una guerra in corso a una tregua stabile; Iran, trattativa per la tregua: le 10 proposte di Teheran. Trump: È un grande passo; Zelensky è pronto alla tregua di Pasqua. L’Iran attacca: Kiev bersaglio legittimo; Medio Oriente, Trump avverte l'Iran: 'Possiamo distruggervi in una notte'. Teheran respinge la tregua temporanea.

Tregua a un passo dal baratro: accordo Usa e Iran sul cessate il fuoco. Il giallo sul Libano, le posizioni in campo e i possibili scenariGli occhi restano puntati sui negoziati di venerdì a Islamabad. Le prossime due settimane saranno un test cruciale per capire se i 10 punti della proposta iraniana possano davvero trasformarsi in un ... gazzettadelsud.it

A un passo dalla guerra totale: Trump arretra, tregua shock con l’Iran. Hormuz riapre sotto condizioniOggi faccia a faccia con Rutte. A tirare una boccata di ossigeno sono i mercati, con le borse asiatiche in volata e i future americani in volata. Il petrolio crolla ... msn.com

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