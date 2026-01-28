catania spaccio nel quartiere picanello due arresti dopo un controllo dei carabinieri

Durante un normale controllo di routine nel quartiere Picanello di Catania, i carabinieri hanno notato alcuni movimenti sospetti. Hanno deciso di fermare due uomini che si aggiravano in modo strano e, durante la perquisizione, hanno trovato droga e denaro. I due sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo scambio sospetto notato durante un servizio di pattugliamento. I carabinieri hanno fermato due presunti spacciatori nel quartiere Picanello dopo aver notato movimenti sospetti. I militari hanno visto un uomo di 43 anni effettuare consegne di droga restando a bordo della propria auto, senza mai scendere in strada. Seguendolo fino a via Caduti sul Lavoro, hanno osservato l'arrivo di un 21enne incensurato che è salito in macchina e ha consegnato una busta di plastica al conducente. Perquisizioni e sequestro di grandi quantità di stupefacenti. A quel punto è scattato il controllo.

