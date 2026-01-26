Catania Di Tacchio fermo ai box | ecco il report medico

Il Catania comunica che Francesco Di Tacchio, a seguito di un trauma durante l’allenamento del 24 gennaio, ha subito un’infrazione alla quarta costola sinistra. L’atleta dovrà osservare un periodo di riposo per favorire il recupero. La società monitorerà la situazione e fornirà aggiornamenti sulle eventuali evoluzioni.

Il Catania rende noto che, a seguito di un trauma riportato nel corso dell’allenamento svolto sabato 24 gennaio, Francesco Di Tacchio ha subito l'infrazione della quarta costola sinistra e dovrà pertanto osservare un breve periodo di riposo. Il centrocampista e capitano rossazzurro è stato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, super gol di Di Tacchio contro la Casertana

VIDEO / Cuore Casertana: doppia rimonta, Catania raggiunto al 98'Proia risponde a Di Tacchio nel primo tempo, nella ripresa siciliani di nuovo avanti con Donnarumma, Liotti su rigore salva i rossoblù Ieri si è giocato l'anticipo Casertana-Catania, terminato 2 a 2.

Durante l'allenamento di ieri, capitan Di Tacchio ha subito un colpo alle costole. Nei prossimi giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti per capire quando potrà tornare in campo.

Foggia-Catania: la formazione rossazzurra 3-4-2-1 57 Dini; 73 Pieraccini, 15 Di Gennaro (VK), 3 Celli; 24 Casasola, 16 Quaini, 14 Di Tacchio (K), 20 Donnarumma; 7 Jiménez, 99 D’Ausilio; 32 Forte. Allenatore: Toscano. #CataniaFC x.com