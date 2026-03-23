Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria tre persone ritenute responsabili, in concorso tra loro, di violazioni alla normativa ambientale e paesaggistica. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari ha permesso di accertare che un 54enne del posto, in qualità di proprietario di un fondo agricolo, unitamente a due imprenditori, aveva realizzato, in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, una strada su fondi agricoli, tenuti ad uliveto, di circa 100 metri lineari che aveva interessato una superficie di circa 1000 metri quadrati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Realizzano strada all’interno di uliveti: denunciate tre persone

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