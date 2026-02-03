Altra serata di controlli a tappeto a Veronetta | tre persone denunciate

Da veronasera.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione di controlli a Veronetta. Durante la serata, sono state denunciate tre persone. L’intervento fa parte di una serie di azioni mirate a garantire l’ordine nel quartiere. La polizia ha controllato diversi punti e identificato alcuni soggetti sospetti. Nessun dettaglio su eventuali reati specifici, ma l’attenzione resta alta.

Un’altra operazione interforze ad “Alto Impatto” è stata messa in campo nella serata di lunedì nel quartiere di Veronetta. Polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, con la collaborazione della polizia locale di Verona, hanno effettuato controlli mirati nelle zone di Porta Vescovo.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Approfondimenti su Veronetta Controlli

Serata di controlli a Veronetta: 131 persone identificate dalle forze dell'ordine

Venerdì sera a Veronetta si sono svolti controlli coordinati dalle forze dell'ordine, coinvolgendo polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale.

Controlli a tappeto dei carabinieri nel Pescarese: 2 patenti ritirate e 3 persone denunciate, una per maltrattamenti

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Veronetta Controlli

Argomenti discussi: Controlli straordinari nel centro storico di Sassari: identificate 100 persone; Scappano ai controlli su un'auto rubata, fermati dalla polizia locale. Raffica di incidenti nel week end; Controlli straordinari in stazione e nelle altre zone critiche, altri 27 provvedimenti del questore; Controlli serrati sulle strade, alcol e droga nel mirino: fermati oltre 30 veicoli - BresciaToday.

Controlli straordinari in stazione e nelle altre zone critiche, altri 27 provvedimenti del questoreUna vasta operazione straordinaria di prevenzione e controllo ha interessato, da giovedì mattina fino alla serata di ieri, l’area della stazione ... bsnews.it

altra serata di controlliControlli straordinari a Mariano e Carugo i Carabinieri intercettano un’auto rubataNella serata di venerdì 30 Gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Cantù hanno effettuato un servizio straordinario di controllo a Mariano Comense, Carugo e nei comuni limitrofi, finalizzato princip ... valtellinanews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.