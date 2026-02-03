Altra serata di controlli a tappeto a Veronetta | tre persone denunciate

Lunedì sera, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione di controlli a Veronetta. Durante la serata, sono state denunciate tre persone. L’intervento fa parte di una serie di azioni mirate a garantire l’ordine nel quartiere. La polizia ha controllato diversi punti e identificato alcuni soggetti sospetti. Nessun dettaglio su eventuali reati specifici, ma l’attenzione resta alta.

Un’altra operazione interforze ad “Alto Impatto” è stata messa in campo nella serata di lunedì nel quartiere di Veronetta. Polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, con la collaborazione della polizia locale di Verona, hanno effettuato controlli mirati nelle zone di Porta Vescovo.🔗 Leggi su Veronasera.it

Venerdì sera a Veronetta si sono svolti controlli coordinati dalle forze dell'ordine, coinvolgendo polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale.

