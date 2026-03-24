Vasto incendio a Fabro vicino all’autostrada | le fiamme avanzano necessario l’intervento dell’elicottero

Vasto incendio si è sviluppato oggi vicino all’autostrada nel territorio di Fabro, in provincia di Terni, nel tratto del km 437. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento di un elicottero per spegnere le fiamme e contenere la diffusione. Sul luogo sono presenti le forze di soccorso e le squadre antincendio, che stanno operando per limitare i danni.

Fabro (Terni), 24 marzo 2026 – Un vasto incendio si è sviluppato nella zona di Fabro (in provincia di Terni) in prossimità del km 437 dell'autostrada. Le fiamme hanno “camminato” velocemente, in direzione nord verso Fabro. Sul posto si sono portate le squadre dei vigili del fuoco partite dal distaccamento di Orvieto quella di Montepulciano e una da Terni. Necessario anche l'intervento aereo di un elicottero dei vigili del fuoco. Al momento il fronte è in territorio impervio e copre una larghezza di circa 500 metri per 200. Sul posto anche i volontari di protezione civile di Orvieto e i carabinieri. Appare difficile domare le fiamme da terra e si può supporre che alle prime luci dell'alba se non estinto nella notte, necessiterà un ulteriore intervento aereo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vasto incendio a Fabro vicino all’autostrada: le fiamme avanzano, necessario l’intervento dell’elicottero Articoli correlati Vasto incendio a Fabro: le fiamme avanzano, necessario l’intervento dell’elicotteroFabro (Terni), 24 marzo 2026 – Un vasto incendio si è sviluppato nella zona di Fabro (in provincia di Terni) in prossimità del km 437 dell'autostrada. Incendio su Autostrada A16, autoarticolato in fiamme a Vallata: intervento dei Vigili del FuocoNel pomeriggio di oggi, 05 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 104+250 in... Una selezione di notizie su Vasto incendio Vasto incendio a Fabro a ridosso dell'A1Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio nella zona di Fabro (Terni) in prossimità del chilometro 437 dell'autostrada A1. Non vengono segnalati al momento code o problemi particolari per la viabi ... ansa.it Fabro, vasto incendio nella zona di Riotorto: si lavora per domare le fiamme su un fronte di 500 metriSul posto squadre dei vigili del fuoco giunte da Orvieto, Montepulciano e Terni, oltre a carabinieri e Protezione civile ... corrieredellumbria.it