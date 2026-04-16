Caso Valle dell’Esaro | via l’obbligo per il condannato Patitucci

Il tribunale ha revocato l’obbligo di presentarsi tre volte a settimana davanti alla polizia giudiziaria per Marco Patitucci, condannato in secondo grado a dieci anni di carcere nel procedimento Valle dell’Esaro. La decisione riguarda il procedimento giudiziario che ha coinvolto Patitucci e altri imputati. La revoca dell’obbligo non ha comportato cambiamenti nella condanna definitiva, che resta invariata.

L’obbligo di presentarsi tre volte a settimana davanti alla polizia giudiziaria è stato revocato per Marco Patitucci, condannato in appello a dieci anni di reclusione nell’ambito del procedimento giudiziario denominato Valle dell’Esaro. La decisione scalfisce le restrizioni applicate all’imputato, assistito dall’avvocato Andrea Caruso, nel contesto di un’inchiesta che ha messo sotto la lente l’attività criminale nel territorio tra il cosentino e il reggino. Le dinamiche della Valle dell’Esaro tra narcotraffico e territori coinvolti. Il fulcro del processo d’appello risiede nelle attività illegali rilevate in una zona geografica che abbraccia diversi comuni, tra cui Tarsia, Altomonte, Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo e Roggiano Gravina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Valle dell’Esaro: via l’obbligo per il condannato Patitucci Notizie correlate Giovane beccato in Valle Telesina nonostante l’obbligo di dimora in altro comune: deferitoNella giornata di ieri, il personale della Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un giovane 23enne della Valle Telesina, nella... Caso Audero, condannato a 4 anni di daspo il tifoso dell’Inter che lanciò la bomba carta (Tuttosport)Sempre la Procura di Cremona ha disposto altri 20 daspo, questa volta per 16 ultras del Napoli e per 4 della Cremonese, per i fatti avvenuti prima,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Valle dell’Esaro, revocata la misura dell’obbligo di presentazione alla pg per Marco Patitucci; Fondi Casa della Salute di San Marco Argentano, il Pd della Valle dell’Esaro pronto a portare l’assenza di sanità in Procura; Torna la cicogna, 500 anni dopo; Operazione antidroga nella Valle dell’Esaro: un arresto e due denunce. Valle dell’Esaro, revocata la misura dell’obbligo di presentazione alla pg per Marco PatitucciE' stato condannato a 10 anni al termine del processo d'appello scaturito dall'inchiesta sulla presunta organizzazione nel Cosentino ... corrieredellacalabria.it Comitato cittadini chiede il ripristino di un Ospedale di base nella Valle dell’EsaroIl Comitato è composto da medici, biologi, ricercatori, accademici, consulenti legali e altri, tutti residenti o originari dei Comuni della Valle dell’Esaro. Nel 2010 - spiega - la chiusura ... quotidianosanita.it Dunque a metà settembre il Teatro Valle riapre Così sembra. Il caso Garlasco diventa uno spettacolo teatrale Si avete capito bene… Riaprono anche altri due teatri: uno a Cosenza e uno ad Amelia con un progetto dal basso, di 40 persone. Dal Fatto Quotidi facebook