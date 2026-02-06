Giovane beccato in Valle Telesina nonostante l’obbligo di dimora in altro comune | deferito

Un giovane di 23 anni è stato denunciato ieri dalla polizia in Valle Telesina, nonostante fosse obbligato a stare in un altro comune. Gli agenti lo hanno beccato mentre si trovava nel suo paese di origine e ora rischia conseguenze penali.

Nella giornata di ieri, il personale della Polizia di Stato ha denunciato all'Autorità Giudiziaria un giovane 23enne della Valle Telesina, nella provincia di Benevento. Una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di PS di Telese Terme (BN), riscontrava che a carico del giovane, fermato nel corso degli abituali controlli stradali tesi alla prevenzione e repressione dei reati in genere, sussisteva un obbligo di dimora presso un Comune differente da quello ove lo stesso era stato trovato a circolare. Pertanto, per il mancato rispetto del predetto divieto, lo stesso veniva deferito all'Autorità Giudiziaria.

