Dopo diciotto anni, la Corte di Cassazione ha reso definitive le condanne per le minacce rivolte a Roberto Saviano. La sentenza chiude un procedimento che ha coinvolto numerosi passaggi giudiziari e si riferisce a un caso emblematico nel rapporto tra stampa e criminalità organizzata in Italia. Saviano aveva più volte denunciato gli attacchi vili ricevuti nel corso degli anni.

Diciotto anni di attesa, poi la parola fine. La Corte di Cassazione ha reso definitive le condanne per le minacce a Roberto Saviano, chiudendo una delle vicende più simboliche del rapporto tra informazione e criminalità organizzata in Italia. I giudici hanno rigettato i ricorsi delle difese, confermando le pene: un anno e sei mesi per il boss dei Casalesi Francesco Bidognetti e un anno e due mesi per l’avvocato Michele Santonastaso. Le intimidazioni risalgono al 2008, nel pieno del processo Spartacus, celebrato a Napoli contro il clan dei Casalesi. Fu in quell’aula che vennero pronunciate frasi ritenute dai giudici autentiche minacce mafiose. Secondo quanto ricostruito nei vari gradi di giudizio, Bidognetti indicò come bersagli lo scrittore Roberto Saviano e la giornalista Rosaria Capacchione, utilizzando il proprio legale come tramite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Minacce a Saviano, sentenza definitiva dopo 18 anni. Lo sfogo contro il governo sugli «attacchi vili ricevuti negli anni»

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