Il processo in appello per l’accusa di stupro di gruppo vedrà il difensore di uno degli imputati parlare in aula giovedì, seguita dalla pronuncia del verdetto. La vicenda riguarda un episodio avvenuto a Reggio Emilia nel 2026, coinvolgendo più persone. La corte ascolterà le parti e valuterà gli elementi raccolti durante il procedimento, senza prevedere alcuna anticipazione sulla decisione finale.

Reggio Emilia, 15 aprile 2026 – “Lo stato d’animo di Manolo lo possiamo immaginare. È quello di un ragazzo ancora incredulo di ciò che gli è capitato. Il mio? Di un difensore che, a 62 anni e dopo 37 di professione, avendone viste di tutti i colori, è tuttavia sempre fiducioso che dal quadro, oggettivamente labile e incerto, non si possa arrivare alla condanna. Questa la mia fermissima opinione”, sottolinea l’avvocato Gabriele Bordoni che assiste il calciatore della Reggiana Manolo Portanova, 25 anni, accusato di stupro di gruppo insieme allo zio Alessio Langella. Oggi in Corte d’appello a Firenze riprende il processo per il presunto stupro di gruppo di una studentessa senese avvenuto in un piccolo appartamento a poca distanza da Piazza del Campo nella notte fra il 30 e il 31 maggio 2021.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Stupro di gruppo”, Portanova in Appello: giovedì parla in aula. Poi ci sarà il verdetto

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