Caso Mimì Manzo si procede per omicidio L' Avv Cierzo | L' ipotesi è fantasiosa priva di qualsiasi riscontro concreto

Un uomo è scomparso da casa sua a gennaio 2021 e, dopo oltre due anni, si indaga per omicidio. L’avvocato della difesa ha commentato che l’ipotesi avanzata dagli inquirenti è priva di basi concrete e considerata fantasiosa. La vicenda si svolge nel comune di Prata Principato Ultra, in provincia di Avellino, dove le autorità continuano le indagini sulla scomparsa di questa persona.

PRATA PRINCIPATO ULTRA (Avellino) – È uscito di casa una sera di gennaio del 2021 e non è più tornato. Per quasi quattro anni Mimì Manzo, originario di Prata Principato Ultra, in provincia di Avellino, è stato cercato come vittima di sequestro. Ieri mattina, nell'aula d'Assise del tribunale di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Caso Mimì Manzo, colpo di scena ad Avellino: il GUP rimette gli atti alla Procura per ipotizzare l'omicidioAd Avellino, davanti al GUP Antonio Sicuranza, si è tenuta oggi l'udienza preliminare a carico dei tre imputati nell'inchiesta sulla scomparsa di... Mimì Manzo non è scomparso. È stato ammazzatoPRATA PRINCIPATO ULTRA (AV) – Mimì Manzo è uscito di casa una sera di ottobre del 2021 e non è più tornato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caso Mimì Manzo, colpo di scena ad Avellino: il GUP rimette gli atti alla Procura per ipotizzare l'omicidio; Caso Mimì Manzo, il gup trasmette gli atti alla procura per contestare l’ omicidio aggravato; Scomparsa Mimì Manzo, oggi la decisione del gup Sicuranza; Avellino, giallo Mimì Manzo: oggi l'udienza decisivia - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni. Caso Mimì Manzo, il gup trasmette gli atti alla procura per contestare l’ omicidio aggravatoColpo di scena nel caso di Mimì Manzo: rimessi gli atti alla Procura per la riformulazione del capo d’imputazione . E’ quanto deciso dal gup del tribunale di Avellino Antonio Sicuranza al termine dell ... irpiniaoggi.it Caso Manzo, Il Gup rimette gli atti alla Procura: imputazione di omicidio non sequestro di personaPRATA PRINCIPATO ULTRA- Un nuovo colpo di scena nella vicenda giudiziaria relativa alla scomparsa di Mimì Manzo. Al termine dell’udienza preliminare di oggi , il GUP presso il Tribunale di Avellino An ... irpinianews.it IrpiniaTv. . ' Caso Mimì Manzo, colpo di scena ad Avellino: il GUP rimette gli atti alla Procura per ipotizzare l'omicidio dell’ex muratore di Prata Principato Ultra sparito la sera del - facebook.com facebook