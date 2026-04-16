Le autorità italiane hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte di una giovane di 27 anni avvenuta il 20 agosto 2025 in un ospedale di Alessandria d’Egitto. Le indagini si concentrano sull’uso di farmaci e sull’eventuale responsabilità medica. La Procura di Roma coordina le verifiche, che coinvolgono anche l’analisi dei farmaci somministrati e delle condizioni di salute della vittima prima del decesso.

Le indagini sulla morte di Erika Squillace, la giovane di 27 anni originaria di Casali di Mentana deceduta in un ospedale di Alessandria d’Egitto lo scorso 20 agosto 2025, hanno preso una piega decisiva con l’apertura di un fascicolo per omicidio colposo da parte della Procura di Roma. Al centro del procedimento si trova l’ipotesi che la donna sia morta a causa di un’intossicazione provocata dalla somministrazione massiccia di un farmaco finalizzato all’interruzione di una gravidanza. L’iter investigativo tra ipotesi cliniche e accuse familiari. Il quadro che emerge dalle prime ricostruzioni degli inquirenti punta verso un evento fatale scatenato da una dose eccessiva di un presunto agente abortivo, che avrebbe causato il decesso della ventisettenne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Erika Squillace: indagine su farmaci e sospetto omicidio

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