Arizona anziana scomparsa | FBI sulle tracce di sospetto ripreso da videosorveglianza e indagine su possibile rapimento

L’FBI sta seguendo una pista importante sulla scomparsa di Nancy Guthrie, l’anziana di 84 anni scomparsa a Tucson, in Arizona. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un sospetto che manometteva le telecamere di sicurezza poco prima della sua scomparsa. La polizia sta cercando di capire se si tratta di un rapimento o di qualcos’altro, ma per ora non ci sono conferme ufficiali. La figlia, Savannah Guthrie, ha espresso preoccupazione e spera che la madre venga trovata al più presto.

L’FBI sta indagando sulla scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della giornalista di NBC Savannah Guthrie, avvenuta a Tucson, Arizona, e ha diffuso immagini di un sospetto ripreso da sistemi di sicurezza mentre manometteva una telecamera di sorveglianza. Il caso, che ha rapidamente attirato l’attenzione nazionale, si concentra sulla possibile presenza di un individuo armato nei pressi dell’abitazione della signora Guthrie, avvenuta tra il 31 gennaio e il 1 febbraio 2026. La scomparsa di Nancy Guthrie è stata segnalata dopo una cena con la figlia Annie, nella zona di Catalina Foothills, vicino alle Santa Catalina Mountains.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Nancy Guthrie Usa, rapimento della madre di una conduttrice Nbc: caccia al sospetto, Fbi diffonde la foto L’Fbi ha diffuso quattro foto di un sospetto legato alla scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della conduttrice di Nbc Savannah Guthrie. Anziana colpita da monopattino, polizia sulle tracce di due ragazzi: ripresi dalle telecamere di zona Una donna anziana è stata coinvolta in un incidente con un monopattino, mentre la polizia sta seguendo le tracce di due giovani. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Nancy Guthrie Argomenti discussi: Nuovo video-appello di Savannah Guthrie ai rapitori di sua madre: Pagheremo; Scomparsa da giorni la madre della conduttrice Savannah Guthrie, la polizia: Pensiamo sia stata rapita; Savannah Guthrie, la mamma Nancy scompare nel nulla: il sangue e la pista del rapimento con riscatto, Fbi in campo. È viva; Nuovo messaggio su Nancy Guthrie analizzato dall’FBI e dalla polizia dell’Arizona alla ricerca di indizi cruciali. Usa, Fbi diffonde immagini del sospettato nella scomparsa di Nancy GuthrieL'Fbi ha pubblicato delle immagini riprese da una telecamera di sorveglianza nella casa di Nancy Guthrie, la madre 84enne della conduttrice del programma ... lapresse.it Nancy Guthrie, la scomparsa della donna che ha sconvolto gli Usa. L'Fbi diffonde la foto di un sospettoLa svolta nel caso ancora non c'è, ma l'FBI spera che con questo indizio possa davvero arrivare. C'è una foto di un sospettato per il rapimento di Nancy Guthrie, ... ilmattino.it La donna di 84 anni è sparita dalla sua abitazione a Tucson, in Arizona, da sabato scorso. Escluso l’allontanamento volontario, l’anziana ha problemi di mobilità e ha bisogno di assumere medicinali Leggi l'articolo #SavannahGuthrie - facebook.com facebook In effetti mi sentivo osservata da sotto il tavolo... Lei è Arizona e, per quanto detesti che appellativi come papà mamma nonno e nonna degli umani siano usati per gli animali di casa, di fronte a tanta dolcezza mi sono arresa. #amoredinonna #cani x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.