Caso di Epatite A in una scuola Primaria | scattano le procedure anticontagio

A Orta di Atella, un bambino di una scuola primaria è risultato positivo all’Epatite A. La notizia ha portato all’attivazione delle procedure previste per contenere il contagio. La scuola sta collaborando con le autorità sanitarie per adottare le misure di prevenzione necessarie. La situazione è sotto controllo e si attende di conoscere eventuali ulteriori sviluppi.

Un alunno (non è stato svelato se si tratta di un maschietto o di una femminuccia) della scuola Primaria di Orta di Atella è risultato positivo all'Epatite A. Ad annunciarlo è stato il sindaco Antonino Santillo.“Fin dal primo momento del sospetto, il Comune, la scuola, il pediatra e l'Asl hanno.🔗 Leggi su Casertanews.it

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