Chi l’ha Visto il caso Resinovich dopo la morte di Claudio Sterpin

Federica Sciarelli affronta il caso Resinovich dopo la morte di Claudio Sterpin, avvenuta in circostanze misteriose. La puntata di questa sera di Chi l’ha Visto? si concentra sulle nuove indagini e sui dubbi ancora aperti, soprattutto sulla presenza di tracce che collegano Resinovich alla vicenda. La giornalista intervista familiari e inquirenti, cercando di fare luce su dettagli poco chiari. La trasmissione continua a seguire da vicino ogni sviluppo di questa storia che ha scosso l’opinione pubblica.

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 18 febbraio, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di cronaca nera dedicato alle persone scomparse, in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni del 18 febbraio 2026. In apertura, il caso di Liliana Resinovich: dopo la morte del grande accusatore di Sebastiano Visintin, cosa succede? Claudio Sterpin aveva cristallizzato quanto aveva da dire in incidente probatorio. Quali dichiarazioni saranno utilizzate nel processo se il marito di Liliana verrà rinviato a giudizio? Spazio poi all’udienza per adulterio per Nessy Guerra, la donna bloccata da tempo in Egitto con la sua bambina. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

