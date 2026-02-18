Chi l’ha Visto il caso Resinovich dopo la morte di Claudio Sterpin
Federica Sciarelli affronta il caso Resinovich dopo la morte di Claudio Sterpin, avvenuta in circostanze misteriose. La puntata di questa sera di Chi l’ha Visto? si concentra sulle nuove indagini e sui dubbi ancora aperti, soprattutto sulla presenza di tracce che collegano Resinovich alla vicenda. La giornalista intervista familiari e inquirenti, cercando di fare luce su dettagli poco chiari. La trasmissione continua a seguire da vicino ogni sviluppo di questa storia che ha scosso l’opinione pubblica.
Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 18 febbraio, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di cronaca nera dedicato alle persone scomparse, in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni del 18 febbraio 2026. In apertura, il caso di Liliana Resinovich: dopo la morte del grande accusatore di Sebastiano Visintin, cosa succede? Claudio Sterpin aveva cristallizzato quanto aveva da dire in incidente probatorio. Quali dichiarazioni saranno utilizzate nel processo se il marito di Liliana verrà rinviato a giudizio? Spazio poi all’udienza per adulterio per Nessy Guerra, la donna bloccata da tempo in Egitto con la sua bambina. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Caso Resinovich e morte di Claudio Sterpin. La genetista: è stato l’uomo della prima svoltaIl caso Resinovich ha scosso Trieste dopo la morte di Claudio Sterpin, avvenuta in circostanze ancora da chiarire.
Caso Resinovich, muore Claudio Sterpin: l’ultimo a sentire Liliana prima della sua morteClaudio Sterpin, uomo coinvolto nel caso Resinovich, è morto ieri.
Liliana si è suicidata: Sebastiano Visintin cambia versione - Storie italiane 23/09/2025
Argomenti discussi: Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi dell'11 febbraio; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi dell'11 febbraio 2026; Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', scoop di Federica Sciarelli: testimonianza choc di un latitante; Chi l'ha visto? su Rai 3: anticipazioni e casi dell'11 febbraio.
Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 18 febbraio 2026La nuova puntata di Chi l'ha visto? va in onda mercoledì 18 febbraio 2026, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla ... today.it
Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 18 febbraioStasera, mercoledì 18 febbraio 2026 nuova puntata di Chi l'ha visto? su Rai 3. Ecco tutti i casi di oggi dalla scomparsa di Liliana Resinovich, all'inchiesta sullo Chef Milza ... gazzetta.it
Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin choc: rompe il silenzio sulla morte di Claudio Sterpin (VIDEO) facebook
Un ricordo di Claudio Sterpin, morto a 86 anni, sempre in prima linea nella ricerca della verità #Mattino5 x.com