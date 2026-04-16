In aula alla Camera, è stato approvato il conflitto di attribuzione riguardante Giusy Bartolozzi, nel caso Almasri. La decisione passa ora alla Corte costituzionale, che dovrà esprimersi sulla questione. La votazione ha segnato la conclusione della fase parlamentare, lasciando il caso nelle mani dei giudici costituzionali per ulteriori valutazioni.

La Camera approva il conflitto di attribuzione per Bartolozzi, ora decide la Corte costituzionale. La Camera dei deputati ha approvato il conflitto di attribuzione nel caso Almasri, votando di fatto uno “scudo” per Giusy Bartolozzi. Il voto della Camera rappresenta un passaggio centrale sia sul piano politico sia su quello giudiziario. Con questa decisione, il Parlamento interviene direttamente nel caso Almasri, chiedendo alla Corte costituzionale di chiarire se la magistratura potesse procedere contro Giusy Bartolozzi senza autorizzazione. Il voto della Camera sul caso Almasri. Il voto della Camera sullo scudo a Giusy Bartolozzi si è concluso con uno scarto di 47 voti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Caso Almasri, voto Camera sullo scudo a Giusy Bartolozzi: cosa è successo in Aula

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