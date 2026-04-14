La Camera ha approvato la richiesta di sollevare un conflitto di attribuzioni tra enti in relazione al caso Almasri. La decisione riguarda l'applicazione di una misura di protezione chiamata

Via libera dell’Aula della Camera alla richiesta di sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato presso la Corte costituzionale nei confronti del Tribunale dei ministri e della Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge Giusi Bartolozzi nel caso-Almasri, il torturatore libico rimpatriato dal governo nonostante il mandato di arresto della Corte penale internazionale. La proposta dell’Ufficio di presidenza di Montecitorio è stata approvata a scrutinio palese con 47 voti di scarto. Respinta la richiesta di voto segreto avanzata dalle opposizioni. La Camera dei deputati (Ansa). Bartolozzi è indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Caso Almasri, via libera della Camera allo “scudo” per Bartolozzi

Caso Almasri, ricorso alla Consulta per lo “scudo” a Bartolozzi: via libera della CameraGiusi Bartolozzi di nuovo al centro delle cronache, questa volta per il noto caso Almasri nel quale è indagata con l’accusa di false dichiarazioni ai...

Caso Almasri, scudo per Bartolozzi: Camera solleva conflitto attribuzione sull’ex capo di gabinetto NordioDopo lo scudo ai ministri e al sottosegretario, arriva anche quello all’ex capo di gabinetto del ministro Nordio.