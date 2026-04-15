Ferentino Controlli dei Carabinieri sulla Via Casilina Arrestata una donna 35enne trovata con oltre 50 grammi di cocaina in auto

Nella serata di ieri, i Carabinieri di Ferentino hanno effettuato controlli sulla Via Casilina. Durante un posto di blocco, hanno fermato un’auto e trovato a bordo una donna di 35 anni con oltre 50 grammi di cocaina. La donna è stata subito arrestata e portata in caserma. I militari hanno sequestrato la sostanza stupefacente e continuano le indagini per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga. I militari dell’Arma hanno fermato la donna mentre transitava alla guida della propria autovettura, lungo la Via Casilina, nel Comune di Ferentino. Nel corso delle verifiche, la 35enne è stata trovata in possesso di cinque involucri in cellophane, accuratamente termosaldati, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina. La droga, per un peso complessivo di circa 51,33 grammi, destinata ad essere immessa sul mercato locale, è stata immediatamente posta sotto sequestro. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Ferentino. Controlli dei Carabinieri sulla Via Casilina. Arrestata una donna 35enne trovata con oltre 50 grammi di cocaina in auto Notizie correlate Lariano. Blitz antidroga dei Carabinieri. Sequestrati cocaina, hashish e munizioni. Arrestata una donna di 42 anniCronache Cittadine LARIANO – Nei giorni scorsi, è scattata a Lariano una significativa operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e... Fermati in auto con oltre 200 grammi di cocaina: due arrestiEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato...