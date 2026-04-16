La Prima Sezione Civile del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso che l’ex sindaco di Caserta e due ex assessori non potranno partecipare alle prossime due tornate elettorali. La sentenza riguarda specificamente la loro inibizione a candidarsi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui fatti alla base del provvedimento. La decisione si riferisce a una questione giudiziaria collegata a presunte infiltrazioni mafiose.

La Prima Sezione Civile del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito che l’ex sindaco di Caserta, Carlo Marino, insieme agli ex assessori Emiliano Casale e Massimiliano Marzo, non potrà candidarsi in alcuna tornata elettorale per i prossimi due cicli. La decisione, emessa questo 16 aprile 2026, colpisce le carriere politiche dei tre amministratori in ogni ambito, dalle consultazioni amministrative a quelle europee, regionali e politiche. Il provvedimento giunge dopo il ricorso presentato dall’Avvocatura di Stato, una mossa legale che ha trovato accoglimento presso il collegio giudicante presieduto da Gabriella Maria Casella, con la partecipazione del giudice relatore Giovanni D’Onofrio e del giudice Enrico Quaranta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caserta, stop alle elezioni: ex sindaco e assessori inibiti per mafia

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