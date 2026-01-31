Verso le amministrative Di Rosa | Taglio alle indennità di sindaco e assessori i soldi alle famiglie bisognose

Il sindaco di Agrigento, insieme alla giunta, ha deciso di ridurre le indennità di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale. La scelta mira a destinare le risorse alle famiglie più bisognose. Questa mossa segue un modello già visto negli anni passati, con le amministrazioni Firetto e Miccichè che hanno sempre iniziato i loro mandati fissando le indennità al massimo consentito dalla legge. Ora, Di Rosa spiega che il taglio serve a riqualificare le priorità e a supportare chi vive in difficoltà.

Ad Agrigento negli ultimi anni si è visto sempre lo stesso schema: il primo atto delle giunte Firetto e Miccichè è stata la delibera per fissare le indennità di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale nella misura massima consentita dalla legge. Tutto regolare. Ma profondamente.

