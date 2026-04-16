Caserma e ampliamento del Montefiore interrogazione di Csn | Risposte sulle risorse promesse al centro storico

Il progetto di una nuova caserma dei Carabinieri, inserita nell’ampliamento del centro commerciale Montefiore, ha suscitato discussioni tra cittadini e politici negli ultimi anni. A riguardo, un’interrogazione presentata al Consiglio superiore della pubblica sicurezza chiede chiarimenti sulle risorse promesse per il centro storico e sui tempi di realizzazione dell’opera. La questione riguarda anche gli impatti sul tessuto urbano e sulla sicurezza della zona.

“La realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, collegata all’ampliamento del centro commerciale Montefiore, è stata per anni al centro di un acceso dibattito politico e cittadino. Un’operazione complessa, che l’amministrazione dell’epoca ha sempre difeso sostenendo che avrebbe portato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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