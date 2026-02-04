Mille case popolari vuote a Roma Valeriani Pd accusa Ater | Spieghi perché non sono assegnate

Quasi mille case popolari a Roma sono ancora vuote, mentre più di 15mila famiglie aspettano un alloggio. Valeriani del Pd chiede spiegazioni all’Ater, che non ha ancora chiarito perché quelle case non sono state assegnate. La situazione resta critica, con molti che continuano a vivere in condizioni di emergenza per la mancanza di una casa.

Quasi mille case popolari Ater a Roma restano chiuse mentre oltre 15mila famiglie attendono un alloggio. Il consigliere regionale Valeriani: "Servono risposte subito".

