La politica torna a parlare di case vuote a Roma. Valeriani del Partito Democratico denuncia che molte centinaia di appartamenti dell’Ater Roma restano inutilizzati, anche se dovrebbero essere assegnati alle famiglie in graduatoria nel Comune. Per questo, propone una commissione straordinaria per affrontare il problema e trovare una soluzione rapida.

“Molte centinaia di appartamenti dell’Ater Roma restano vuoti e inutilizzati, mentre dovrebbero essere destinati alle famiglie presenti nella graduatoria del Comune capitolino. Si tratta di un paradosso: migliaia di persone senza casa e moltissime case pubbliche senza nessuno che le abita” dichiara Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del PD e presidente della Commissione Trasparenza. “Chiederò la convocazione urgente della Commissione Urbanistica e Politiche abitative per audire i vertici dell’Ater Roma e conoscere i motivi per cui centinaia di alloggi sono chiusi e non vengono messi a disposizione del Comune di Roma – conclude – per le assegnazioni alle famiglie in lista di attesa”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Casa. Valeriani (PD): “Commissione straordinaria sul patrimonio inutilizzato dell’Ater Roma”

A Roma, un’anziana residente in un alloggio Ater nel Tufello è stata ricoverata in ospedale dopo aver contratto una polmonite.

