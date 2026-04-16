Casa di bambola in una versione rivisitata sul palco di Henna-Teatro e Arte

A Santa Maria Capua Vetere la rivisitazione di “Casa di Bambola” in nuova produzione di Henna-Teatro e Arte. E' Daria D’Amore a firmare un’originale e viscerale “Casa di Bambola”.“Cosa sei disposto a fare per non perdere ciò che hai? Cosa succede quando il desiderio di mantenere il proprio status.🔗 Leggi su Casertanews.it

Come interpretare il monologo di Nora, da Casa di Bambola di Ibsen

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