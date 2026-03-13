Il 15 marzo alle 19 all’Henna Teatro e Arte di Santa Maria Capua Vetere si terrà una serata dedicata a “Le parole di Spoon River”. La celebre collina della poesia e della musica sarà protagonista di un evento che invita il pubblico ad ascoltare testi e melodie legate a questa figura letteraria. L’appuntamento si svolgerà presso il teatro della città, dove si alterneranno performance e letture.

Il 15 marzo alle ore 19, all’Henna Teatro e Arte di Santa Maria Capua Vetere, la collina più celebre della poesia e della musica tornerà a parlare. Non con un sussurro polveroso, ma con voce, corde e luce. Si intitola “Le parole di Spoon River” lo spettacolo sperimentale di divulgazione poetica e musicale ideato e scritto da Gianrenzo Orbassano, che lo porta in scena come voce narrante accanto alla chitarra di Eugenio Suppa, con la regia luci di Luigi Altarelli. Un progetto che intreccia letteratura e canzone d’autore, creando un dialogo serrato tra testi e note, memoria e presente. Al centro, l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters: un cimitero che è in realtà un coro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Leggi anche: “D.O.C.G. – Denominazione di Origine Controllata e Garantita”: inebriante spettacolo da Henna – Teatro e arte a Santa Maria Capua Vetere

Santa Maria Capua Vetere, “Una Medea Pop” di Fabio Brescia apre il 2026 da Henna Teatro e arteNuovo atteso appuntamento da Henna Teatro e arte, dove sabato 17 gennaio alle ore 20.

Aggiornamenti e notizie su Spoon River

Temi più discussi: Le parole di Spoon River all'Henna Teatro e Arte; La eRRe dell’8 marzo 2026; Le storie di ieri, il canto necessario di Denise Gueye e Marco Carta nel nome di Fabrizio De André; Spoon River mestrina, una mappa con i defunti illustri della città: da Toniolo a Caprioglio.

Le parole di Spoon River all'Henna Teatro e ArteIl 15 marzo alle ore 19, all’Henna Teatro e Arte di Santa Maria Capua Vetere, la collina più celebre della poesia e della musica tornerà a parlare. Non con un sussurro polveroso, ma con voce, corde e ... casertanews.it

Le atmosfere di Spoon River nella cornice del cimitero delle Porte SanteFirenze, 2 settembre 2016 - Un evento dedicato al centenario della pubblicazione dell’Antologia di Spoon River nella splendida cornice del cimitero monumentale della basilica di San Miniato al Monte ... lanazione.it

«Dove sono Ella, Kate, Mag, Edith e Lizzie, la tenera, la semplice, la vociona, l’orgogliosa, la felice Tutte, tutte dormono sulla collina». Prende avvio con questa citazione dall’«Antologia di Spoon River» di Edgar Lee Masters il libro di Giulia Depentor «Detecti - facebook.com facebook