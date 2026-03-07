Tomsa strattona e spinge l'arbitro dopo l'espulsione la condanna del Sassuolo | Inaccettabile
Durante la partita tra Napoli e Sassuolo Primavera, il centrocampista del Sassuolo Troy Tomsa è stato protagonista di un episodio di tensione. Dopo essere stato espulso, Tomsa ha strattonato e spinto l’arbitro in campo, suscitando reazioni di condanna da parte della società del club. La decisione di sanzionare il giocatore è stata comunicata ufficialmente, definendo l’accaduto come inaccettabile.
