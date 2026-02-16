Monreale dal 3 agosto stop alla carta d’identità cartacea | come prenotare la CIE

A Monreale, il Comune ha deciso di cancellare ufficialmente le carte d’identità cartacee dal 3 agosto, perché il sistema digitale è ormai più sicuro e affidabile. Da quella data, i cittadini dovranno prenotare la Carta di Identità Elettronica (CIE) per ottenere un documento valido. Per esempio, chi dovrà partire all’estero dovrà pianificare la richiesta online, evitando così ritardi o disguidi.

MONREALE – A partire dal prossimo 3 agosto le carte d'identità in formato cartaceo non avranno più validità legale. La perdita di validità del documento cartaceo avverrà automaticamente, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento stesso. Per poter circolare regolarmente e usufruire dei servizi che richiedono l'identificazione, i cittadini dovranno essere in possesso della nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE). Il passaggio al modello elettronico non è solo un obbligo normativo, ma un passo necessario per garantire standard di sicurezza più elevati in tutta l'Unione Europea.