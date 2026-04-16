Carpi finito il restyling della Coop in Via Don Albertario Oggi l' inaugurazione

Oggi, giovedì 16 aprile, si è tenuta l'inaugurazione del supermercato Coop di Carpi in Via Don Albertario, dopo un periodo di lavori di restyling avviati il 16 marzo. L'evento ha visto il taglio del nastro ufficiale, segnando la conclusione degli interventi di ristrutturazione condotti con il negozio ancora aperto al pubblico durante tutto il periodo di lavori.

Taglio del nastro oggi, giovedì 16 aprile, per il supermercato Coop di Carpi, in Via Don Albertario, al termine dei lavori di restyling avviati il 16 marzo condotti a negozio aperto. Il punto vendita è stato oggetto di un profondo rinnovamento per offrire a soci e clienti una spesa più semplice e.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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